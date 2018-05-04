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2018/05/04 | 15:08
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عنوان الخبر المرسل:المباشرة بـ"قطع" جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغدادhttp://www.skypressiq.net/l/36808

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بـ"قطع" جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بـ"قطع" جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).


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