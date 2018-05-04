يد إينرامو وتسديدة عبد الحفيظ - ضمن أبرز خمس لقطات في مباريات الأهلي والترجي

2018/05/04 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {بلال محمد} تابعه على تويتر يتزين ملعب برج العرب بالأسكندرية خلال ساعات، بمواجهة الأهلي أمام الترجي التونسي في إطار انطلاق دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

مواجهة تعتبر نهائي مبكر بين الكبيرين، دائماً ما يتسم لقاء الأهلي مع الترجي بالإثارة الكبيرة بداية من المدرجات بين الجماهير وفي أرضية الملعب بين اللاعبين.

وعلى الرغم من التنافس الشديد بين الطرفين، إلا أن مبارياتهم تظهر فيها دائماً الروح الطيبة بين الطرفين بجانب الندية والقتال من أجل الفوز، نتعرف معاً في هذا التقرير على أبرز لقطات من مباريات الأهلي والترجي في الفترة الأخيرة.



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أول أهداف الأهلي في الترجي

شهد ملعب المنزه بتونس في السبت 17 نوفمبر 2001، واحدة من أهم مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، مباراة قادت الأهلي إلى تحقيق لقب أفريقي جديد.

مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي انتهت بالتعادل السلبي، في بداية مباراة الإياب سجل أديلتون باريرا هدف مبكر للترجي، وتستمر النتيجة بتقدم الترجي حتى الدقيقة 77، عندما أطلق سيد عبد الحفيظ تسديدة مدوية سكنت شباك الترجي، لتعلن عن اول أهداف الأهلي في شباك الترجي تاريخياً، ويعبر الأهلي الدور قبل النهائي، ويتوج باللقب على حساب صن داونز.

يد إينرامو

إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في السابع عشر من أكتوبر عام 2010، الأهلي حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدفين لهدف.

الأجواء متوترة في ملعب رادس وسط ترقب من عشاق الترجي، يحتسب الحكم ركلة ركنية لصالح الفريق التونسي بعد مرور دقيقة من عمر اللقاء، بعد تنفيذ الركنية تذهب إلى داخل منطقة جزاء القلعة الحمراء، وفاجأة يظهر إينرامو مهاجم الترجي بين دفاعات الأهلي، ويضع الكرة في الشباك بيده، ويحتسب الحكم الهدف وسط ذهول وإعتراض من لاعبي الأهلي.

حكم يذبح الأهلياستكملت مباراة الأهلي والترجي السابقة، بعد هدف إينرامو المثير للججدول، وواصل الحكم الغاني جوزيف لاميتي، تجاوزاته، بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول والأجواء في قمة التوتر، يكمل الغاني أخطائه ويقوم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد بركات لاعب الأهلي، لينهي آمال الأهلي في الصعود إلى النهائي.

الترجي لن تنسي شهداء الأهلي

في واحدة من أكثر اللقطات التي تثبت حسن العلاقة بين الطرفين، كانت على ملعب برج العرب الذي يستضيف مباراة الغد، أولي المباريات التي تجمع بين الكبيرين عقب حادثة بورسعيد الشهيرة، ظهر لاعبو الترجي ومديرهم الفني نبيل معلول آنذاك في مشهد إنساني عندما قاموا، بوضع الورود أمام مدرجات الأهلي تخليداً لشهداء الأهلي وقراءة الفاتحة على أرواحهم، قبل إنطلاق ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أفريقيا للشهداء

في السابع عشر من نوفمبر عام 2012، على ملعب رادس المحبب لجمهور الأهلي، أقيمت مباراة الإياب بعد تعادل الأهلي والترجي بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب.

الأهلي يقدم حينها مباراة من أفضل مبارياته أفريقياً، ويتمكن من التتويج بالبطولة بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، ويهدي أولي ألقابه القارية إلى شهدائه عقب مذبحة بورسعيد.





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