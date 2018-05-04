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#هيام محمود - Tragedy ..
2018/05/04 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هيام_محمود لا أستطيع أن أخطو خطوةً دونَ وجودهما ..

لا أستطيعُ رُؤية أيّ شيء في وُجودي بمعزلٍ عنهما ..

الكتابة نوع من العلاج لمآسي البشر ولخوفهم ..

المُواجهة مع الرّعب خَسرتُها دائما وهَربتُ دونَ أن أُواصِل ..

في القادم اِستطعتُ كَسْبَ بعض التقدّم لكني أَبْقَى على يقين أنَّ حربي خاسِرة لا محالة ..

قبل الشروع في كتابة الآتي تَساءلتُ : منْ سَأَقتلُ منهما ؟ هِيَ أم هُوَ ؟! وكانَ جوابي : واهِمة أن تستطيعي الاختي......

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