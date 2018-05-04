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تحالف الفتح يعلن تأييده لخطبة المرجعية العليا بشأن الانتخابات النيابية
2018/05/04 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  و قال الناطق باسم تحالف الفتح "109"احمد الاسدي في بيان له اليوم الجمعة:"باسمكم وباسم الارادات المجاهدة نؤكد طاعتنا التامة للمرجعية الدينية، وهي تعلن وقوفها الى جانب حق الامة في الحياة الحرة الكريمة ورغبتها بتاسيس عراق ينبض الكرامة بعيدا عن الهيمنة لاي قوة في العالم".واضاف الاسدي:"كما  نؤكد على ضرورة الالتفات الى وصايا المرجعية وان المطلوب هو الوعي بالمصالح الوطنية، ونعلن طاعتنا لها وهي تؤكد على رفض اي كلام يقول ان المرجعية الدينية تقف مع هذا الطرف ضد الطرف الاخر".وتابع قائلا:"نعلن طاعتنا للمرجعية وهي تدعو الى ضرورة وجود برنامج وطني يحتضن الامة ويقدم الخدمة لشعبه ولديه الاستعداد للتضحية من اجل مصالح الجماهير وحماية حقوقها".

   انتهى.ر.م   

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