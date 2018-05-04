2018/05/04 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الجمعة، بأن عددا من عناصر تنظيم "داعش" سقطوا بين قتيل وجريح بقصف لطيران عراقي لمضافات التنظيم جنوب المحافظة.

وقال المصدر ، إن "طيران القوة الجوية العراقية، نفذ اليوم، ضربات جوية قرب قرى السماكة وعدد من المضافات في محيط قضاء داقوق (٤٥ كم جنوب كركوك)، واسفرت عن تدمير المضافة ومقتل واصابة عدد من عناصر التنظيم الارهابي الذي يستخدم مواقع بين داقوق والطوز لاستهداف المدنيين والقوات الامنية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "داعش يسعى من خلال مجاميع صغيرة وخاصة في محيط قضاء داقوق ( ٤٥كم جنوب كركوك) منها منطقة الشاي وحمرين والمنطقة الممتدة بين قضاء داقوق والطوز بمحافظة صلاح الدين".

يذكر أن محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد) تشهد أعمال عنف شبه مستمرة، فيما تعلن الأجهزة الأمنية بأستمرار عن اعتقال مطلوبين بتهمة "الإرهاب" وقياديين بتنظيم "داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة عدد من عناصر "داعش" بقصف عراقي لمضافات التنظيم جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة عدد من عناصر "داعش" بقصف عراقي لمضافات التنظيم جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).