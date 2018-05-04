الاكاديمية العلمية للبحث والتطوير البريطانية تمنح وسام التميز والابداع الى سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة

2018/05/04 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منحت الاكاديمية العلمية للبحث والتطوير البريطانية وسام التميز والابداع الى سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة .

وجرى منح هذا الوسام خلال حفل جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد للبحث العلمي في المجال الرياضي والذي اقامته اللجنة الاولمبية البحرينية في المملكة البحرينية.

وقد تم تقليد الوسام من قبل السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة في البحرين والاستاذ الدكتور وسام الشيخلي رئيس مجلس الادارة للاكاديمية العلمية للبحث والتطوير البريطانية رئيس الاتحاد الدولي لعلوم الرياضة

وقد ثمن الشيخ ناصر بن حمد الجهود التي تبذلها الاكاديمية العلمية للبحث والتطوير في تعزيز وتطوير الجانب العلمي بما يخدم المؤوسسات الحكومية والقطاع الخاص من اجل الارتقاء الى المستوى العالمي.

وبهذة المناسبة أكد الشيخ ناصر بن حمد على الاهمية القصوى في البحث العلمي في المجال الرياضي بأعتباره الوسيلة المثالية لتطوير الرياضة ووجه سموه الى تحويل جائزة ناصر بن حمد للبحث العلمي في المجال الرياضي من النطاق العربي الى العالمي لتعم فائدتها على الرياضة العالمية.

وقد حضر الحفل عدد من اصحاب السمو والمعالي وعدد من سفراء الدول المعتمدة لدى المملكة البحرينية

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