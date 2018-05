ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد مخدرة في ملابسه الداخلية

2018/05/04 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك في مركز جمرك الشلامجة، ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد مخدرة كانت مخفية في ملابسه الداخلية.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، انه “بالتعاون مع شرطة الجمارك تمكنا من ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد مخدرة نوع (حشيشة) كانت مخفية في ملابسه الداخلية، وتم حجز المسافر مع المواد المهربة وتحويله الى الجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه”.

وأوضح البيان، ان “كوادر الهيئة العامة للجمارك يقودون حملة منظمة وصارمة وبالتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى للحيلولة دون دخول كل انواع التهريب والغش التجاري عن طريق المنافذ الحدودية الى البلاد حفاظا على سلامة المجتمع العراقي”.

