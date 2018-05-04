2018/05/04 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدفاع الروسية: انتهاء عمل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/04 | 16:20.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: انتهاء عمل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية: انتهاء عمل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: انتهاء عمل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية: انتهاء عمل محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).