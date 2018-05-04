الكرملين: لقاء محتمل بين بوتين وترامب

2018/05/04 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو- متابعة واع قال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي: إنه لا توجد حتى الآن أي تفاصيل حول لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.وأوضح في تصريح صحفي أنه “رغم وجود رغبة لدى الرئيسين في عقد اللقاء، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات في هذا الاتجاه”، مؤكدا أنه […]

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