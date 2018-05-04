أسعار النفط تهبط مع ارتفاع الدولار

2018/05/04 | 16:25

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هبطت أسعار الذهب، الجمعة، بفعل ارتفاع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية، التي تصدر في وقت لاحق بحثا عن محفزات جديدة.

وفي الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة عند 1309.93 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تراجع أسبوعي سيكون الثالث على التوالي.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.15 بالمئة إلى 1310.70دولار للأوقية.

واستقرت الفضة دون تغير في المعاملات الفورية عند 16.41 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 898.80 دولار للأوقية وهو يتجه صوب التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة أيضا إلى 961.50 دولار للأوقية.



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