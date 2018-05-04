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الجولة 25 تختتم منافساتها في الدوري الممتاز اليوم
2018/05/04 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / بغداد…

يتنافس الاندية المتبقية مبارياتها اليوم الجمعة لكسب نقاط اختتام الجولة 25 من الدوري الكروي الممتاز.

وستقام اولى المباريات بين فريق الحدود ومنافسة نفط الوسط على ملعب التاجي بينما المباراة الثانية ستنطلق بين فريق الصناعات الكهربائية ونظيره نفط ميسان على ملعب الصناعة .

وفي المباراة الثالثة والأخيرة ستقام بين الطلبة وخصمه كربلاء على ملعب الشعب الدولي .

يشار ان الجولة ذاتها شهدت يوم امس فوز الزوراء على الديوانية والنجف على البحري والشرطة على فريق الحسين فيما تعادل النفط ونفط الجنوب وزاخو مع الميناء “.

انتهى/25

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