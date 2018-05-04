العثور على مواد متفجرة واعتقال 3 مطلوبين بينهم امرأة في بغداد

2018/05/04 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، العثور على مواد متفجرة واعتقال 3 مطلوبين بينهم امرأة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "القوات اﻻمنية في قيادة عمليات بغداد نفذت واجب تفتيش ضمن منطقة عرب ريكان جنوبي بغداد، تمكنت من خلاله العثور على 7 عبوات ناسفة وهي مخلفات حربية لعصابات داعش اﻻرهابية"، مشيرة الى انه "تم تفجيرها موقعيا وبدون اضرار".

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واشارت الى انه "تم القاء القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب في منطقة الباوي شرقي بغداد وامرأة متهمة بالسرقة في منطقة حي طارق ومتهم اخر بالقتل العمد في منطقة الشعب/ حي التجار هذا باﻻضافة الى إلقاء القبض على (9) يحملون الجنسية البنغلاديشية في منطقة السعدون ﻻنتهاء مدة اقامتهم".وتتمكن عمليات بغداد، بين الحين والاخر، من اعتقال عدد من المطلوبين بتهم قانونية وجنائية مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

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