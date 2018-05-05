الليرة التركية تهبط إلى مستويات غير مسبوقة

2018/05/04 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة- متابعة واع تراجعت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى مستويات قياسية، بعد صدور بيانات أظهرت صعود تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع في أبريل.وفي الساعة 15:44 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملة التركية بنسبة 1.10% إلى 4.26 ليرة، مسجلة مستويات قياسية هي الأدنى على الإطلاق.وجاء ذلك بعد […]

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