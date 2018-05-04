بالفيديو... محمد صلاح يرقص مع لاعبي ليفربول بعد التأهل لنهائي أبطال أوروبا

2018/05/04 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وهو يحتفل مع زملائه بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على روما الإيطالي بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي نصف نهائي البطولة.

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