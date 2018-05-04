الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


بالفيديو... محمد صلاح يرقص مع لاعبي ليفربول بعد التأهل لنهائي أبطال أوروبا
2018/05/04 | 16:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وهو يحتفل مع زملائه بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على روما الإيطالي بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي نصف نهائي البطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... محمد صلاح يرقص مع لاعبي ليفربول بعد التأهل لنهائي أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... محمد صلاح يرقص مع لاعبي ليفربول بعد التأهل لنهائي أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الكلاسيكو - هل تعلم البطولة التي فشل فيها ميسي وكريستيانو رونالدو في التسجيل؟
⋙ الريان في مواجهة العربي في ربع نهائي كأس أمير قطر
⋙ 🔴 إيمري: نيمار هو رئيس باريس سان جيرمان
⋙ نجم أرسنال السابق يهاجم اوزيل: لن يخدعني بكاؤه.. انها دموع التماسيح
⋙ بارزاني: السليمانية تتعرض لإرهاب فكري وجهات تحاول فصلها عن إقليم كوردستان
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. مكافحة الشغب تفرق بالقوة معتصمي عقود النقل
⋙ بالفيديو .. ماهي الرسالة التي تلقاها العبادي من تلفونه، والتي أشغلته عن الإحتفال وسببت له ارباكاً شديداً ؟
⋙ بالصور.. العثور على مخبأ للمتفجرات في منظقة البو شعبان بالرمادي
الأكثر شيوعا