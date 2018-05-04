تباطؤ نمو الأجور بالولايات المتحدة خلال أبريل

2018/05/04 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباطأ معدل نمو الأجور في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وسط تراجع معدل البطالة للمرة الأولى في 7 أشهر.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن متوسط أجور الموظفين بالولايات المتحدة نما بنسبة 0.1% خلال أبريل الماضي عند 26.84 دولار في الساعة، مقابل 0.3% في مارس السابق له.

وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع متوسط الأجر بنسبة 0.2% في الشهر الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط الأجور في الولايات المتحدة بنسبة 2.6% أو ما يوازي 67 سنتاً خلال أبريل الماضي على أساس سنوي.

واستقر متوسط عدد ساعات العمل عند 34.5 ساعة في الشهر الماضي، وهي نفس المستويات المسجلة في مارس السابق له.

ووفقاً للبيان، فإن الاقتصاد الأمريكي أضاف 164 ألف وظيفة خلال أبريل وهو ما جاء أقل من التقديرات البالغة 190 ألف وظيفة فيما تراجع معدل البطالة إلى 3.9%.

وبحلول الساعة 12:41 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.3% ليسجل 1.1957 دولار.

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