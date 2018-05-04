العراق يؤكد عمق العلاقات مع تركيا ويدعوها لسحب قواتها

2018/05/04 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]بحث وزير الخارجيَّة العراقـيَّة إبراهيم الجعفريّ مع إسماعيل قهرمان رئيس مجلس النواب التركيّ في العاصمة التركيَّة أنقرة، سير العلاقات الثنائيَّة العراقـيَّة-التركيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يُحقـِّق مصالح البلدين الجارين، كما تمَّت مناقشة القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك.وذكر بيان للخارجية تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان الجعفري "أشار خلال اللقاء إلى عمق العلاقات العراقـيَّة-التركيَّة، وسعي العراق لإقامة أفضل العلاقات مع تركيا".وشدد على "أهمِّـيَّة توسيع التعاون في المجالات كافة، وزيادة تنسيق مجلس النواب في البلدين، مُقدِّماً شكر، وتقدير العراق لما قدَّمته تركيا للنازحين العراقـيِّين، ومُشارَكتها في مُؤتمَر الكويت الدوليِّ، وتوفير الدعم الماليِّ لإعادة إعمار العراق، مُجدِّداً تأكيد العراق على ضرورة انسحاب القوات التركيَّة من الأراضي العراقـيَّة".من جانبه أكد رئيس مجلس النواب التركيّ إسماعيل قهرمان أنَّ تركيا تُجدِّد وُقوفها إلى جانب العراق في حربه ضدّ الإرهاب، وساهمت بمُؤتمَر الكويت الدوليِّ لإعادة إعمار العراق؛ تأكيداً لاستمرار الدعم في مرحلة الإعمار والبناء، مُشدِّداً على ضرورة أن يُساهِم اجتماع اللجنة الاقتصاديَّة المُشترَكة العراقـيَّة-التركيَّة بفتح آفاق جديدة للتعاون، وتحقيق الأهداف المُشترَكة".

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