الطيران العراقي يقصف مضافات لداعش جنوب كركوك

2018/05/04 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، بأن عددا من عناصر تنظيم "داعش" سقطوا بين قتيل وجريح بقصف لطيران عراقي لمضافات التنظيم جنوب المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن "طيران القوة الجوية العراقية، نفذ اليوم، ضربات جوية قرب قرى السماكة وعدد من المضافات في محيط قضاء داقوق (٤٥ كم جنوب كركوك)، واسفرت عن تدمير المضافة ومقتل واصابة عدد من عناصر التنظيم الارهابي الذي يستخدم مواقع بين داقوق والطوز لاستهداف المدنيين والقوات الامنية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "داعش يسعى من خلال مجاميع صغيرة وخاصة في محيط قضاء داقوق ( ٤٥كم جنوب كركوك) منها منطقة الشاي وحمرين والمنطقة المنتدة بين قضاء داقوق والطوز بمحافظة صلاح الدين".

يذكر أن محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد) تشهد أعمال عنف شبه مستمرة، فيما تعلن الأجهزة الأمنية بأستمرار عن اعتقال مطلوبين بتهمة "الإرهاب" وقياديين بتنظيم "داعش".انتهى/س

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