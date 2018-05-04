القبض على إرهابي ومطلوبين للقضاء العراقي في مناطق متفرقة من بغداد

2018/05/04 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت القوات الامنية على عدد من العبوات الناسفة المعدة للتفجير من مخلفات عصابات "داعش" الإجرامية ، فيما ألقت القبض على إرهابي ومطلوبين آخرين خلال عمليات نفذتها في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وأكد بيان لقيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية التابعة لها نفذت واجب تفتيش ضمن منطقة "عرب ريكان" جنوب العاصمة ، نتج عنه العثور على (7) عبوات ناسفة وهي مخلفات حربية لعصابات "داعش" الإرهابية ، مشيرا الى أن العبوات تم تفجيرها موقعياً وبدون اضرار. وأضاف البيان أن القثوات الامنية ألقت القبض أيضاً على متهم وفق المادة 4 / إرهاب في منطقة الباوي شرقي بغداد وامرأة متهمة بالسرقة في منطقة حي طارق ومتهم اخر بالقتل العمد في منطقة الشعب/حي التجار هذا بالإضافة الى إلقاء القبض على تسعة أشخاص يحملون الجنسية البنغالية في منطقة السعدون لانتهاء مدة اقامتهم.انتهىم .



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