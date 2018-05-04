مسؤول أمني يكشف: هذه الجهات تستخدم “جيوب الإرهاب” لاهداف انتخابية في ديالى

2018/05/04 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ناحية ابي صيدا، عواد الربيعي، اليوم الجمعة، عن وجود جهات سياسية تستخدم “جيوب الإرهاب” لإهداف انتخابية في ديالى.

وقال الربيعي ، إن “هناك جهات سياسية تؤجج الإرهاب وتدعم حواضن وجيوب إرهابية نائمة لأغراض واهداف انتخابية في مناطق شمال شرق بعقوبة”، مبينا ان “هذه الجهات تقف وراء الهجمات والحوادث الإرهابية في مناطق حوض الوقف ومحيط ناحية ابي صيدا ومناطق شمال شرقي المقدادية وأطراف الندا”.

وبين، أن “هذه المناطق لا زالت حواضن وبؤر للارهاب، حيث لم يتم معالجتها بشكل صحيح بسبب التدخلات السياسية المستمرة التي منعت الجهات الأمنية من تنفيذ مهامها عبر ممارستها ضغوطات سياسية”.

وأوضح، أن “هذه الجهات السياسية (المشبوهة امنيا) تستخدم جيوب وبقايا الإرهاب كأدوات انتخابية لكسب أصوات المناطق المتعاطفة معها، حيث يقوم هؤلاء السياسيون بالترويج لحملاتهم الانتخابية عبر التحشيد والكره الطائفي”.

وتشهد محافظة ديالى في الاونة الاخيرة وضع امني مرتبكاً نتيجة قيام الخلايا الارهابية بعمليات انتحارية وتفجير مفخخات في مناطق مختلفة من المحافظة، وسط تشديد امني من قبل القوات الامنية.

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