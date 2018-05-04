مونديال 2026.. تلميح سعودي إلى دعم الملف الأمريكي

2018/05/04 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة …نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، على حسابه في تويتر، حوارا أجرته معه شبكة “سي أن أن” الأمريكية، لمح خلاله إلى دعمه الملف الأمريكي لاستضافة مونديال 2026.

وأكد آل الشيخ أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يحسم موقفه بعد، في مسألة التصويت على أحد الملفين المتنافسين لاستضافة مونديال 2026، إلا أنه لمح إلى عدم رغبة الاتحاد السعودي في التصويت لصالح الملف المغربي، وانحيازه للملف الثلاثي الأمريكي المشترك.

وأضاف آل الشيخ ملمحا: “مصلحة المملكة فوق كل اعتبار، والولايات المتحدة دولة حليفة، ومن أقوى وأعظم حلفائنا”.

وأشار آل شيخ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إلى أن أكثر مونديال استمتع به هو مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وهنا قاطعته مذيعة الـ”سي أن أن” بيكي أنديرسون: “هذا يعني أنك تدعم الملف الأمريكي المشترك مع المكسيك وكندا!”.

فرد عليها آل الشيخ: “أنت ذكية يا بيكي، ويمكنك قراءة ما بين السطور”.

وكانت تغريدات آل الشيخ على تويتر قد أثارت جدلا مؤخرا، بعدما انتقد الحياد الذي اتخذه المغرب من الأزمة الخليجية، وقال في تدوينة: “هناك من أخطأ البوصلة..



إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت..



دع الدويلة تنفعك…! رسالة من الخليج إلى المحيط”.انتهى/25

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