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نيجيرفان البارزاني من السليمانية: سنقضي على الإرهاب الفكري نهائياً
2018/05/04 | 16:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيجيرفان البارزاني من السليمانية: سنقضي على الإرهاب الفكري نهائياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/04 | 16:50.

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