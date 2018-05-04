2018/05/04 | 16:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيجيرفان البارزاني من السليمانية: سنقضي على الإرهاب الفكري نهائياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/04 | 16:50.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني من السليمانية: سنقضي على الإرهاب الفكري نهائياً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني من السليمانية: سنقضي على الإرهاب الفكري نهائياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني من السليمانية: سنقضي على الإرهاب الفكري نهائياً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني من السليمانية: سنقضي على الإرهاب الفكري نهائياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).