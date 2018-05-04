محافظ نينوى لـ”واع”: البدء بإعادة إعمار جامع النوري ومنارته الحدباء نهاية شهر رمضان

2018/05/04 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – واع خاص كشف محافظ نينوى نوفل سلطان العاكوب اليوم الجمعة، عن تحديد نهاية شهر رمضان الكريم موعدا للبدء في اعمار جامع النوري ومنارته الحدباء.وقال العاكوب في تصريح لوكالة (واع): ان “منظمة اليونيسيف العالميه زارت موقع جامع النوري ومنارته الحدباء التي فجرتها عصابات داعش الاجراميه خلال عمليه التحرير وسط مدينه الموصل”، مشيرا الى […]

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