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محافظ نينوى لـ”واع”: البدء بإعادة إعمار جامع النوري ومنارته الحدباء نهاية شهر رمضان
2018/05/04 | 16:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموصل – واع خاص كشف محافظ نينوى نوفل سلطان العاكوب اليوم الجمعة، عن تحديد نهاية شهر رمضان الكريم موعدا للبدء في اعمار جامع النوري ومنارته الحدباء.

وقال العاكوب في تصريح لوكالة (واع): ان “منظمة اليونيسيف العالميه زارت موقع جامع النوري ومنارته الحدباء التي فجرتها عصابات داعش الاجراميه خلال عمليه التحرير وسط مدينه الموصل”، مشيرا الى […]

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