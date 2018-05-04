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بالفيديو.. مكافحة الشغب تفرق بالقوة معتصمي عقود النقل
2018/05/04 | 16:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} فرقت قوات مكافحة الشغب، بالقوة المعتصمين من أصحاب العقود بوزارة النقل.وكان متعاقدو الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية نظموا قبل يومين اعتصاماً مفتوحاً أمام مدخل وزارة النقل ببغداد احتجاجا على تسويفها ومماطلتها بالوعود في تثبيتهم على الملاك الدائم بالشركة وصرف مستحقتهم المالية التي بذمة الشركة لنحو 9 أشهر.انتهى

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