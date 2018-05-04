2018/05/04 | 16:55

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الجمعة 4 مايو 2018 | 04:46 مساءً

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كوريا الجنوبية تتحدث عن لقاء بين ترامب وجونغ أون

متابعة/.



أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تخبره بما إذا كان لقاء القمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيعقد في قرية الهدنة في بانمونغوم أم لا.

وقال مصدر بالمكتب الرئاسي ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت الولايات المتحدة دعت الحكومة للتعاون لعقد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في بانمونغوم، إن الولايات المتحدة لم تتصل بالحكومة.

وأوضح المصدر، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستعلن عن موعد وموقع القمة مع كوريا الشمالية في غضون الأسبوع الجاري: "لا أدري.



اسأل البيت الأبيض"، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية.

وأضاف المصدر أن الحكومة تصر على موقفها من عقد القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل عقد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وبخصوص احتمال عدم عقد القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قال المصدر إنها قد لا تعقد في بعض الحالات.

وبشأن ما إذا كان الرئيس الأميركي سيجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن في كوريا الجنوبية في حال عقد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في كوريا الجنوبية، قال المصدر إنه يعتقد بأن الأمر لن يكون بهذه الطريقة.



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