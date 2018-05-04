السيد عمار الحكيم يشدد على المشاركة الفاعلة في الانتخابات وإختيار الأصلح

2018/05/04 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة.وذكر بيان لرئاسة التحالف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان السيد عمار الحكيم أكد خلالَ لقائه عدداً من شيوخِ ووجهاءِ عشيرة النجادات الكريمة في مضيف الشيخ {خلف النجادي} "أهميةَ الانتخابات المقبلة وضرورةَ المشاركة الفاعلة فيها ومراعاة انتخاب الأصلح الذي يمتلكُ المشروعَ والرؤيةَ والبرنامجَ الانتخابيّ الواقعيّ القابل للتنفيذِ والقادر على تقديمِ الخدمة لأبناءِ شعبنا".كما شدد السيد عمار الحكيم على أنَّ "تحقيقَ النصر في تحدي البناء ضرورةٌ ملحةٌ للحفاظِ على انتصاراتنا العسكريةِ والسياسيةِ والمجتمعيةِ" داعيا "المواطنين إلى النظرِ في البرامجَ الانتخابية للقوائمَ وتمييز تلك التي بُنيت على أساسِ التخطيط والدراساتِ وأهمية انتخاب أصحابها".انتهى

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