العبادي يعلق على توجيهات المرجعية عن الانتخابات

2018/05/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلن رئي الوزراء حيدر العبادي، موقفه من توجيهات المرجعية الدينيا العليا، اليوم الجمعة بشأن الانتخابات النيابية المقررة في 12 من آيار الجاري.وقال العبادي في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "نعرب عن تأييدنا التام لموقف وتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة السيد علي السيستاني حفظه الله التي تضمنتها خطبة صلاة الجمعة لهذا اليوم، هذا المنبر الذي انطلقت منه المواقف التي حفظت وحدة العراق ومصالح شعبه وفتوى الجهاد الكفائي التأريخية".وأشار "بوجه الخصوص الى دعوة المشاركة الواسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح [والاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء القوائم ولاسيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة لتفادي الوقوع في شباك المخادعين والفاسدين من المجربين وغير المجربين]".وأضاف العبادي :سائلين المولى القدير ان يحفظ العراق والعراقيين الذين سيتجهون قريبا للادلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم بشكل صحيح وتفادي تكرار التجارب الفاشلة السابقة والسير قدما نحو مستقبل مشرق لبناء عراق مستقر ومزدهر لامكان فيه للارهاب والفساد والتمييز والطائفية، والحمد لله رب العالمين".وكانت المرجعية الدينية العليا، أعلنت اليوم موقفها بأن الانتخابات النيابية" مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم الانتخابية وشددت على رفهضا استغلال عنوانها ومكانتها في الترويج الانتخابي وأنها لا تساند أيّ شخص أو جهة أو قائمة على الاطلاق، فالأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم".وشددت المرجعية أيضاً على منع التدخل الخارجي في أمر الانتخابات سواء بالدعم المالي أو غيره، وتُشدّد العقوبة على ذلك، كما حثت الناخبين على المشاركة في الانتخابات ولكن يبقى قرار المشاركة او عدمها متروكاً لهم وحدهم وهم مسؤولون عنه على كل تقدير.ولفتت الى أهمية الاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء قوائمهم ـ ولا سيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة ـ لتفادي الوقوع في شِباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين، من المجرَّبين أو غيرهم".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في 12 أيار الجاري.ويتنافس 7376 مرشحا يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة للحصول على 329 مقعدا في البرلمان المقبل، الذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.ويحق لـ 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يعلق على توجيهات المرجعية عن الانتخابات) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يعلق على توجيهات المرجعية عن الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).