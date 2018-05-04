القبض على 27 مطلوبا بجرائم جنائية مختلفة في بابل

2018/05/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل –واع خاص أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل اليوم الجمعة ، القاء القبض على (27) مطلوبا بتهم جنائية مختلفة في عموم المحافظة.وقال المتحدث الاعلامي للقيادة العقيد عادل الحسيني لوكالة (واع): ان “قوات من شرطة المحافظة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من القبض على (27) مطلوبا للقضاء بجرائم جنائية ومخالفات متنوعة خلال عمليات أمنية استهدفت […]

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