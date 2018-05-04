السهلاني : من يسعى للحصول على رئاسة الوزراء يقدم اغراءات كبيرة

2018/05/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو كتلة الاحرار البرلمانية، النائب “زينب السهلاني” اليوم الجمعة، وجود اغراءات كبيرة يقدمها من يسعى للحصول على منصب رئاسة الوزراء، حيث يتلخص ذلك بإعادة الوزارات المدمجة الى سابق عهدها وزيادة الاعباء المالية، مبينة ان العبادي خالف القانون العراقي بدمجه لبعض الوزارات كونه لم يلغي قوانينها.وقالت “السهلاني” في تصريح صحفي تابعته “نواة” ان رئيس

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