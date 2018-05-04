الأمن الروسي يعتقل خمسة متطرفين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية

2018/05/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة …

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية ،الجمعة، عن نجاح عملياتها في مدينة ياروسلافل شمالي موسكو وإقليم ستافروبول جنوب البلاد، بإحباط مخططات إرهابية.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة أن عناصر الأمن، أثناء مداهمات أمنية نفذت بالأمس واليوم ، ألقوا القبض على خمسة متطرفين في ياروسلافل كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة هجمات في مناطق متفرقة من البلاد، مؤكدا مصادرة عدد من العبوات الناسفة والمتفجرات والأسلحة النارية والذخيرة.

وأشارت الهيئة إلى أن التنسيق لشن هجمات جرى من خارج البلاد عبر قنوات مغلقة في تطبيق “تلغرام”.انتهى/25

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