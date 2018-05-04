إصابة مدني بهجوم مسلح شرق بعقوبة

2018/05/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىاكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة، بأن مدنيا اصيب بجروح بهجوم مسلح شرق بعقوبة.وتشهد ديالى بين فترة واخرى اعمال عنف تؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين".

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