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إصابة مدني بهجوم مسلح شرق بعقوبة
2018/05/04 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىاكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة، بأن مدنيا اصيب بجروح بهجوم مسلح شرق بعقوبة.وتشهد ديالى بين فترة واخرى اعمال عنف تؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين".

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