تحديد موعد ومكان اجتماع ترامب مع زعيم كوريا الشمالية

2018/05/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الجمعة إنه تم تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وسيتم إعلان التفاصيل قريبا.

وكان البيت الأبيض قال إن القمة التاريخية قد تعقد هذا الشهر، بشرط أن تقدم كوريا الشمالية تنازلات محددة.

وقال ترامب ردا على أسئلة الصحفيين قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية في البيت الأبيض إن “أمورا كثيرة حدثت” فيما يتعلق بالأمريكيين المحتجزين حاليا في كوريا الشمالية.

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