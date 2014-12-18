منصور بارزاني يردُ على برلماني بشأن قيام البيشمركة بـ

2018/05/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فنّد قائد القوتين الأولى و"كولان" الخاصتين منصور بارزاني يوم الجمعة قيام قوات البيشمركة بعمليات إبادة جماعية في المناطق العربية التي كانت تحررها من قبضة تنظيم داعش، نافيا اصدار تعليمات للقوات بالتصويت لقوائم متنفذة في إقليم كوردستان دون الأخرى.

وكان النائب عن حركة التغيير في مجلس النواب العراقي محمود رضا قد اتهم في مقابلة متلفزة البيشمركة بارتكاب أفعال مشابهة لعمليات الانفال التي قام بها نظام صدام حسين بحق الكورد بعد عام 1988 في المناطق التي حررها من قبضة تنظيم داعش.

وقال بارزاني في تصريح ادلى به اليوم للصحفيين من محور ربيعة، إنه "خلال السنوات الأربع دافعت قوات البيشمركة عن إقليم كوردستان من تنظيم داعش، ومن الهجوم الأخير الذي حاول به الأعداء احتلال إقليم كوردستان والتعدي على سيادته".

وبشأن الاتهامات التي وجهها النائب عن التغيير قال بارزاني ان "قوات البيشمركة تعني شعب كوردستان والعكس صحيح أيضا وهذا الشخص الذي تحدث هكذا عن قواتنا ليس كورديا"، مبينا ان "هذه التهمة كبيرة جدا بحق البيشمركة".

وأضاف انه "في مواطن عدة ضحى عناصر البيشمركة بأنفسهم من اجل المدنيين في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة داعش لا بل ان عناصرنا كانوا يبقون جوعى في سبيل اشباع أولئك المدنيين".

وتابع بارزاني بالقول "لم نؤنفل احدا ونأسف على هذا الحديث الصادر من النائب في مجلس النواب العراقي".

وفيما يتردد على السنة بعض السياسيين الكورد بأصدار تعليمات الى قوات البيشمركة للتصويت للقوائم والكتل المتنفذة في الإقليم أجاب بارزاني بالقول انه "لم نصدر مثل هكذا تعليمات، وقوات البيشمركة احرار في التصويت، ولكن من الضروري ان يعرفوا من دافع وقدم التضحيات للحفاظ على إقليم كوردستان".

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