صلاح الدين هويتنا : تأخير دفع مستحقات الفلاحين من ابناء المحافظة تسبب بانهيار اقتصادي

2018/05/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القيادي في تحالف صلاح الدين هويتنا لمياء يونس السامرائي ، اليوم الجمعة ، نحن من اكثر المطالبين بدفع مستحقات الفلاحين ومعالجة فشل وزارة الزراعة . واكدت...

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