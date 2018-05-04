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صلاح الدين هويتنا : تأخير دفع مستحقات الفلاحين من ابناء المحافظة تسبب بانهيار اقتصادي
2018/05/04 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   قالت القيادي في تحالف صلاح الدين هويتنا لمياء يونس السامرائي ، اليوم الجمعة ، نحن من اكثر المطالبين بدفع مستحقات الفلاحين ومعالجة فشل وزارة الزراعة . واكدت...

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