المئات من اتباع الصدر يتجمعون في ساحة التحرير للمشاركة في مهرجان انتخابي

2018/05/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلقت فعاليات مهرجان سائرون الانتخابي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمشاركة المئات من مناصريه، وسط إجراءات أمنية مشددة.وقال

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