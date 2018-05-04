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المئات من اتباع الصدر يتجمعون في ساحة التحرير للمشاركة في مهرجان انتخابي
2018/05/04 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إنطلقت فعاليات مهرجان سائرون الانتخابي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمشاركة المئات من مناصريه، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال

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