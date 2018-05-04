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بالصورة.. الاتحاد الاوربي يعلن فوز ليفربول بدوري الابطال
2018/05/04 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادوقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في خطأ محرج اليوم الجمعة، بعدما أعلن عن طريق الخطأ، فوز ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.ونشر موقع "يويفا"، صورة على رأس صفحة التاريخ في قسم دوري الأبطال، مكتوب عليها "موسم 2017-2018..

البطل: ليفربول".

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