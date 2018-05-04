2018/05/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:حصل نادي البحري، اليوم الجمعة، على إجازة التأسيس الذي منحته اياه وزارة الشباب والرياضة.وذكر النادي في بيانه انه "حصل على الاجازة بموجب الأمر الوزاري المرقم 1234 بتاريخ 29 نيسان 2018".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وبين انه "يتمتع من خلالها بممارسة كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية ويمارس الحقوق القانونية كافة وفقا للقانون".يشار إلى أن نادي البحري يعد النادي البصري الأوحد الذي حصل على إجازة التأسيس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي البحري يحصل على اجازة التأسيس ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي البحري يحصل على اجازة التأسيس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).