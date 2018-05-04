سبورت : انييستا ملك الكلاسيكو

2018/05/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – كشفت صحيفة سبورت ان قائد برشلونة انيستا هو ملك مباريات الكلاسيكو ،فقد واجه ريال مدريد في 37 مباراة،وحقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر مع فريقه 12مباراة ، ويعتبر فريق ريال مدريد هو اكثر فريق واجهه انييستا برفقة الأتليتكو .

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