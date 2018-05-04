مارسيليا الفرنسي يبلغ النهائي على حساب سالزبورغ النمساوي

2018/05/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مارسيليا حقق التأهل رغم خسارته بهدف لاثنين، مستفيدا من فوزه ذهابا بثنائية.

هذا وتابعت جماهير مارسيليا التي لم تتنقل الى النمسا المباراة بشغف كبير قبل ان تنزل الى شوارع المدينة للاحتفال بالتأهل ومطالبة اللاعبين والطاقم الفني بالمزيد من المجهودات للفوز باللقب الاوروبي .

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