الدملوجي تؤكد أهمية تطوير الفنون الشعبية لتتمكن من التنافس مع البضاعة المستوردة

2018/05/04 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع أكدت ميسون الدملوجي رئيسة لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب ضرورة الاهتمام بالحرف والفنون الشعبية والتراثية وتطويرها لكي تتمكن من دخول الأسواق المحلية والتنافس مع البضاعة المستوردة بما يعزز مكانة الحرفيين في المجتمع.واثنت الدملوجي أثناء زيارتها لمعهد الحرف والفنون الشعبية التابع لوزارة الثقافة، على جهود الملاك التدريسي للمعهد في تعليم الطلاب رغم […]

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