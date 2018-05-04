الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الدملوجي تؤكد أهمية تطوير الفنون الشعبية لتتمكن من التنافس مع البضاعة المستوردة
2018/05/04 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع أكدت ميسون الدملوجي رئيسة لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب ضرورة الاهتمام بالحرف والفنون الشعبية والتراثية وتطويرها لكي تتمكن من دخول الأسواق المحلية والتنافس مع البضاعة المستوردة بما يعزز مكانة الحرفيين في المجتمع.

واثنت الدملوجي أثناء زيارتها لمعهد الحرف والفنون الشعبية التابع لوزارة الثقافة، على جهود الملاك التدريسي للمعهد في تعليم الطلاب رغم […]

ina.iq/wp-content/uploads/2018/05/31880912_740126139526037_6994923921703174144_o-300x200
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدملوجي تؤكد أهمية تطوير الفنون الشعبية لتتمكن من التنافس مع البضاعة المستوردة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدملوجي تؤكد أهمية تطوير الفنون الشعبية لتتمكن من التنافس مع البضاعة المستوردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ 'الشقف' أفضل عرض متكامل في ليالي المسرح الحر بالأردن
⋙ السعودية تسمح للنساء بالعمل سائقات أجرة
⋙ سورية: تجهيز دفعة جديدة من الحافلات لنقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم من جنوب دمشق
⋙ الإعلام الأمني يعلن العثور على أعتدة وأسلحة في الرمادي
⋙ منظمة: المفوضية تعرقل مراقبة الانتخابات
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... هروب جريء لمتهم مقيد اليدين من قاعة المحكمة
⋙ بالفيديو: تطورات اقتصادية بين اقليم كردستان وايران خلال المؤتمر التطويري في أربيل
⋙ بالصورة.. الاتحاد الاوربي يعلن فوز ليفربول بدوري الابطال
الأكثر شيوعا