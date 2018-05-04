حكمت الحاج - خالد النجار مولع بلوران غاسبار

2018/05/04 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج عُرِفَ عن الكاتب المسرحي العظيم جورج برناردشو انه كان مُولعاً بالموسيقيّ والشاعر الألماني فاغنر.ولقد ترك لنا كتابا ممتعا جميلا في هذا الشأن قرأناه باللغة العربية تحت عنوان (مُولعٌ بفاغنر) مترجما من قبل الدكتور ثروت عكاشة قبل سنوات طويلة.أما شاعرنا العراقي وناقدنا، علي عبد الأمير، فلقد عُرفَ عنه أنّه كان مُولعاً بالجازمان اللبناني زياد الرحباني، وأظنه ترك لنا، بعد سلسلة مقالات متتابعة وعديد المحا......

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