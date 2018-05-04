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القبض على 5 إرهابيين في بادوش شمال غربي الموصل
2018/05/04 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نينوى – واع خاص القت قوة من قيادة شرطة نينوى اليوم الجمعة، القبض على (5) ارهابيين من عصابات داعش في بلدة بادوش (20) كم شمال غربي مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم القيادة المقدم سلام العكيدي في تصريح لوكالة (واع): ان “قوة من استخبارات قيادة شرطة نينوى القت القبض على (5) دواعش بحوزتهم مسدسات كاتمة للصوت […]

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