2018/05/04 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط طائرتين للتصوير فوق المتظاهرين على حدود قطاع غزة

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