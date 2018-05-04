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سقوط طائرتين للتصوير فوق المتظاهرين على حدود قطاع غزة
2018/05/04 | 18:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سقوط طائرتين للتصوير فوق المتظاهرين على حدود قطاع غزة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط طائرتين للتصوير فوق المتظاهرين على حدود قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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