2018/05/04 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة وكالة صدى الاعلام

كشفت وسائل اعلام نيوزيلندية، اليوم الجمعة، عن حفرة هائلة يبلغ طولها 200 متر وبعرض يتراوح بين 20 إلى 30 مترا.

واشارت الى ان الامطار الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخرا هي التي حالت الى اكتشاف هذه الحفرة الهائلة.

وظهرت الحفرة في خليج بلنتي النيوزيلندي بطولٍ يعادل طول ملعب كرة قدم، وعمق مبنى من ستة طوابق، كاشفة عن رواسبَ بركانية يزيد عمرها عن 60 ألف عام، فيما اعتُبر تطورا جيولوجيا مهما.

وقال العالم، براد سكوت من معهد العلوم الجيولوجية والنووية، إنها “أكبر حفرة شاهدها في حياته”، موضحا أن “تجويفًا بهذا الحجم تحت الأرض يحتاج إلى عقود ليتشكل”.

واكتشفت هذه الحفرة الأرضية بالصدفة من قبل، كولن تريمين بينما كان يجمع أبقاره في مزرعة عند مدينة روتوروا في الجزيرة الشمالية من نيوزيلندا.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيوزيلندا: الأمطار الغزيرة كشفت عن حفرة أرضية بحجم ملعب كرة القدم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيوزيلندا: الأمطار الغزيرة كشفت عن حفرة أرضية بحجم ملعب كرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).