موسكو تعلق على تصريحات نتنياهو حول نووي إيران

2018/05/04 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة …

شددت الخارجية الروسية على ضرورة الاستناد إلى بيانات مؤكدة دوليا في تسوية برنامج إيران النووي، لا على مزاعم غير مؤكدة، وذلك تعليقا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن “موسكو تعتبر من غير المقبول استبدال الآليات الموجودة في مجال ضمانات وتفتيشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي سبق أن أثبتت فعاليتها، استبدالها بمزاعم مختلفة غير مؤكدة منتشرة للأسف بكثافة في وسائل الإعلام اليوم”.

ينبغي أن تحل جميع المسائل المتعلقة بتفتيشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ضمن إطار آليات الوكالة حصرا، “ولا يمكن بحث القضايا المرتبطة بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة إلا بين أعضاء اللجنة المشتركة بين السداسية الدولية وإيران.

وذكّرت الدبلوماسية الروسية بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قررت إغلاق الملف المتعلق بمزاعم وجود عناصر عسكرية في برنامج إيران النووي في 15 ديسمبر عام 2015، قائلة إن “إيران اليوم أكثر الدول تفتيشا من قبل الوكالة في العالم”.

وأكدت زاخاروفا أن “موسكو ستظل ملتزمة بمسؤولياتها حسب الاتفاق النووي طالما تتمسك به الأطراف الأخرى”.

وأعلن نتنياهو الاثنين الماضي أن إسرائيل حصلت على آلاف الوثائق التي “تثبت استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي العسكري”، حسب ادعائه.انتهى/25

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