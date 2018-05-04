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التقاعد تفتح 3 ملاحظيات لها في مناطق نائية
2018/05/04 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع خاص اعلنت هيئة التقاعد الوطنية اليوم الجمعة، افتتاح (3) ملاحظيات لها في المناطق النائية بمحافظات البصرة وبابل وصلاح الدين.

وقال مراسل وكالة (واع): ان “هيئة التقاعد افتتحت (3) ملاحظيات لخدمة المتقاعدين في المناطق النائية في محافظات البصرة وبابل وصلاح الدين”، مضيفا ان “الملاحظيات شملت قضاء الهاشمية شمالي بابل وناحية الثغر شمالي البصرة […]

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