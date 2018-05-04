2018/05/04 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع خاص اعلنت هيئة التقاعد الوطنية اليوم الجمعة، افتتاح (3) ملاحظيات لها في المناطق النائية بمحافظات البصرة وبابل وصلاح الدين.
وقال مراسل وكالة (واع): ان “هيئة التقاعد افتتحت (3) ملاحظيات لخدمة المتقاعدين في المناطق النائية في محافظات البصرة وبابل وصلاح الدين”، مضيفا ان “الملاحظيات شملت قضاء الهاشمية شمالي بابل وناحية الثغر شمالي البصرة […]
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وقال مراسل وكالة (واع): ان “هيئة التقاعد افتتحت (3) ملاحظيات لخدمة المتقاعدين في المناطق النائية في محافظات البصرة وبابل وصلاح الدين”، مضيفا ان “الملاحظيات شملت قضاء الهاشمية شمالي بابل وناحية الثغر شمالي البصرة […]
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد تفتح 3 ملاحظيات لها في مناطق نائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).