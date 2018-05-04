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العبادي يؤكد أهمية دور المرأة في المرحلة المقبلة
2018/05/04 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اهمية دور المرأة في المرحلة المقبلة والتي تتمثل بالإعمار والبناء وهو دور اساسي وريادي وليس هامشياً بل هو مضاعف ومؤثر .

جاء ذلك خلال كلمة له امام تجمع للنساء في محافظة كربلاء، اذ اشار الى ان دور المرأة في المعركة كان كبيرا وساندت الزوج والاب والاخ […]

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