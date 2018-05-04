العبادي يؤكد أهمية دور المرأة في المرحلة المقبلة

2018/05/04 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اهمية دور المرأة في المرحلة المقبلة والتي تتمثل بالإعمار والبناء وهو دور اساسي وريادي وليس هامشياً بل هو مضاعف ومؤثر .جاء ذلك خلال كلمة له امام تجمع للنساء في محافظة كربلاء، اذ اشار الى ان دور المرأة في المعركة كان كبيرا وساندت الزوج والاب والاخ […]

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