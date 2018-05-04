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المنافذ الحدودية تعلن إقالة مدير منفذ سفوان الحدودي
2018/05/04 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن إقالة مدير عام منفذ سفوان الحدودي، مبينة ان هذا القرار يأتي تلبية لمطالب المتظاهرين في محافظة البصرة.وكان العشرات من المواطنين تظاهروا في منفذ سفوان بمحافظة البصرة وطالبوا بإقالة مدير المنفذ العميد جعفر السوداني.

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