منظمة: المفوضية تعرقل مراقبة الانتخابات

2018/05/04 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت أحدى منظمات المجتمع المدني، ان مفوضية الانتخابات اتخذت إجراءً مفاجئاً قد يعرقل مراقبتها للعملية الانتخابية.وذكر بيان لشبكة {شمس} لمراقبة الانتخابات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة من، ان "منظمات المجتمع المدني، أشادت في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة بالتعاون الكبير الذي تبديه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعمل شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات سواء من خلال أنظمتها واجراءاتها التي تسهل من عمل المراقبين أو من خلال عملها الميداني لتسجيل المراقبين وتذليل الصعوبات التي تواجه عملهم في مراكز ومحطات الاقتراع".وأستدرك البيان "الا اننا فوجئنا باجراءات جديدة صادرة عن المفوضية تقضي بعدم منح باجات المراقبة للشبكات لمن ليس لديها بطاقة الناخب {الانتخابات في العراق حق ليس وظيفة- وفق للدستور العراقي} التي ادى الى فقدان عدد كبير من متطوعين مجندين الى المراقبة الانتخابات المقبلة في العراق 12 ايار 2018".وأشار البيان الى ان "شبكات المراقبة ليس لديها موظفين بعقود، بل ان عمل شبكات المراقبة يعتمد على جهود عدد من المتطوعين الذين يخصصون جزءاً من وقتهم للمشاركة في العمل المدني المهم المتمثل بدور المراقب في العملية الانتخابية، و جزء كبير من الاحزاب السياسية تمتلك امكانيات مالية و تدفع الى وكلاءها مبالغ كبيرة، فلذلك سوف تؤدي التعليمات الجديدة للمفوضية الى تصعيب المراقبة وليس تسهيلها وتم تبليغ المنظمات بأن غد السبت, آخر يوم لتسجيل المراقبين اي قبل 5 ايام من عملية الانتخابية حسب إجراءات تسجيل واعتماد فرق المراقبة المحلية/ القسم الثالث".ودعت شبكة شمس "مفوضية الانتخابات الى إعادة النظر في هذه الاجراء و اخذ قرار مجلس المؤقر بفتح باب تسجيل المراقبين للشبكات والمنظمات وفرق المراقبة المعتمدة حتى 24 ساعة قبل عملية الاقتراع".وأعربت عن أملها "بأن تستمر المفوضية في الأخذ بعين الاعتبار مدى أهمية دور المراقبين في العملية الانتخابية عند اصدارها لانظمة او تعليمات او اجراءات جديدة في المستقبل، وبما يضفي على العملية ثوباً زاهياً من الشفافية".انتهى

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