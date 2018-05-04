2018/05/04 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني يعلن العثور على أعتدة وأسلحة في الرمادي

بغداد/..



اعلن مركز الاعلام الامني، الجمعة، عن العثور على مخبأ للمتفجرات ومواد صناعة العبوات الشديدة الانفجار في منطقة البو شعبان بمدينة الرمادي مركز محافظة الانبار.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، أنه "ومن خلال معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة من العثور على هذا المخبأ الذي ضبطت تلك القوات بداخله 9 جلكانات تحتوي مادة نترات الامونيوم و8 عبوات ناسفة و12 مسطرة مسلكة جاهزة للتفجير و4 عبوات ناسفة كبيرة مربعة الشكل".

واشار الى انه "تمت معالجتها، دون حادث يذكر".



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