سورية: تجهيز دفعة جديدة من الحافلات لنقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم من جنوب دمشق

2018/05/04 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتهت بعد ظهر اليوم الجمعة جنوب العاصمة السورية دمشق عملية تجهيز دفعة ثانية من الحافلات تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في إطار العملية الرامية إلى إنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة وصولا إلى إعلان الغوطة الغربية خالية من الإرهاب.

وأكد مصدر مطلع أن 14 حافلة تم تجهيزها وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها عند محور انطلاقها لتتحرك في قافلة واحدة باتجاه إدلب وجرابلس بإشراف الهلال الأحمر السوري ، مشيرا الى أن عددا من الحافلات دخلت أيضا عبر الممر إلى داخل بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم ليتم تجهيزها ريثما تنضم إليها المزيد من الحافلات في وقت لاحق لإخراجها غدا عبر ممر بيت سحم إلى شمال سوريا.وبين المصدر أن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة حتى الانتهاء من نقل جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية لتبدأ بعدها عملية تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها.وتم أمس إخراج الدفعة الأولى المتكونة من 32 حافلة أقلت مئات الإرهابيين وعائلاتهم من البلدات الثلاث إلى منطقة جرابلس وذلك بإشراف الهلال الأحمر السوري.انتهىم .



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